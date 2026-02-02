ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 2 лютого 

2026-02-02 08:27

Сьогодні задіяно одразу три-чотири черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум три рази і на довгий час.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

