ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 3 лютого

2026-02-03 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Черга 1.1:

• з 00:00 до 02:30

• з 06:00 до 13:00

• з 16:30 до 20:00



Черга 1.2:

• з 00:00 до 02:30

• з 06:00 до 09:30

• з 16:30 до 23:30



Черга 2.1:

• з 06:00 до 13:00

• з 16:30 до 22:00



Черга 2.2:

• з 06:00 до 13:00

• з 16:30 до 23:30



Черга 3.1:

• з 00:00 до 06:00

• з 09:30 до 13:00

• з 20:00 до 24:00



Черга 3.2:

• з 00:00 до 06:00

• з 09:30 до 16:30

• з 20:00 до 24:00



Черга 4.1:

• з 00:00 до 02:30

• з 09:30 до 16:30

• з 20:00 до 23:30



Черга 4.2:

• з 00:00 до 02:30

• з 09:30 до 16:30

• з 20:00 до 23:30



Черга 5.1:

• з 02:30 до 06:00

• з 13:00 до 20:00

• з 23:30 до 24:00



Черга 5.2:

• з 02:30 до 09:30

• з 13:00 до 20:00

• з 23:30 до 24:00



Черга 6.1:

• з 02:30 до 09:30

• з 13:00 до 20:00

• з 23:30 до 24:00



Черга 6.2:

• з 02:30 до 09:30

• з 13:00 до 16:30

• з 23:30 до 24:00