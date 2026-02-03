Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 3 лютого

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.
Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Черга 1.1:
• з 00:00 до 02:30
• з 06:00 до 13:00
• з 16:30 до 20:00
Черга 1.2:
• з 00:00 до 02:30
• з 06:00 до 09:30
• з 16:30 до 23:30
Черга 2.1:
• з 06:00 до 13:00
• з 16:30 до 22:00
Черга 2.2:
• з 06:00 до 13:00
• з 16:30 до 23:30
Черга 3.1:
• з 00:00 до 06:00
• з 09:30 до 13:00
• з 20:00 до 24:00
Черга 3.2:
• з 00:00 до 06:00
• з 09:30 до 16:30
• з 20:00 до 24:00
Черга 4.1:
• з 00:00 до 02:30
• з 09:30 до 16:30
• з 20:00 до 23:30
Черга 4.2:
• з 00:00 до 02:30
• з 09:30 до 16:30
• з 20:00 до 23:30
Черга 5.1:
• з 02:30 до 06:00
• з 13:00 до 20:00
• з 23:30 до 24:00
Черга 5.2:
• з 02:30 до 09:30
• з 13:00 до 20:00
• з 23:30 до 24:00
Черга 6.1:
• з 02:30 до 09:30
• з 13:00 до 20:00
• з 23:30 до 24:00
Черга 6.2:
• з 02:30 до 09:30
• з 13:00 до 16:30
• з 23:30 до 24:00