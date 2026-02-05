На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.
Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Підгрупа 1.1 відключення:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00
Підгрупа 1.2 відключення:
• з 00:00 до 03:30
• з 06:00 до 07:00
• з 08:00 до 17:30
• з 21:00 до 24:00
Підгрупа 2.1 відключення:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00
Підгрупа 2.2 відключення:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 20:00
• з 21:00 до 24:00
Підгрупа 3.1 відключення:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 21:00
Підгрупа 3.2 відключення:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 21:00
Підгрупа 4.1 відключення:
• з 03:30 до 21:00
Підгрупа 4.2 відключення:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 21:00
Підгрупа 5.1 відключення:
• з 07:00 до 24:00
Підгрупа 5.2 відключення:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 24:00
Підгрупа 6.1 відключення:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 24:00
Підгрупа 6.2 відключення:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 24:00