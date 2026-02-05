ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 5 лютого

2026-02-05 10:29

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.
    Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
    Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
    В усіх областях України сьогодні тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.  На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 5 лютого

2026-02-05 11:31

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 5 лютого

2026-02-05 09:33

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 5 лютого

2026-02-05 08:26

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 4 лютого

2026-02-04 11:28

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В Україні з’явилися нові категорії автоматичного подовження відстрочок від мобілізації

2026-02-05 14:44

Майже три чверті українців готові схвалити будь-який мирний план, аби швидше припинити війну

2026-02-05 13:36

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 5 лютого

2026-02-05 11:31

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 5 лютого

2026-02-05 10:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В Україні з’явилися нові категорії автоматичного подовження відстрочок від мобілізації 2026-02-05 14:44
Майже три чверті українців готові схвалити будь-який мирний план, аби швидше припинити війну 2026-02-05 13:36
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 5 лютого 2026-02-05 11:31
Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 5 лютого 2026-02-05 10:29