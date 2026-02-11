Світ Польські військові зафіксували нове "вторгнення" неопізнаних повітряних куль в повітряний простір країни

2026-02-11 13:35

Військові радіолокаційні системи Польщі зафіксували чергові нічні входи в повітряний простір країни об'єктів, схожих на повітряні кул. Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі на своїй сторінці в X.

Об'єкти були ідентифіковані і перебували під наглядом військових розвідувальних систем, запевнили військові.

В ЗС Польщі поспішили додати, що ситуація була "повністю під контролем", а також "не становила загрози" для безпеки повітряного руху та громадян Польщі.

"Військові, діючи відповідно до чинних процедур, співпрацюють із службами, відповідальними за безпеку держави, оперативно передаючи необхідну інформацію, що дозволяє швидко реагувати, зокрема перехоплювати об'єкти та затримувати осіб, підозрюваних у причетності до цих інцидентів", - мовиться в заяві.

