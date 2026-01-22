Політика 23 січня через страйк польських фермерів буде заблоковано рух на пункті пропуску Долгобичув - Угринів

2026-01-22 16:45

Через страйк польських фермерів на кордоні України та Польщі вдень 23 січня буде заблоковано рух на пункті пропуску Долгобичув - Угринів. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

У ДМСУ попереджають, що польські фермери анонсують чергову акцію протесту протягом усієї доби 23 січня. Тому українців просять зважати на ці обставини та обирати альтернативні пункти пропуску, де немає фермерських страйків.

Нагадаємо, 19 січня у пунктах пропуску Медика, Хребенне та Корчова польська сторона повністю відновила роботу баз даних для оформлення вантажних транспортних засобів.