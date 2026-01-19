Політика Польща віддасть Україні десяток радянських МіГ-29 в обмін на технології дронів української розробки

2026-01-19 16:46

Польща поставить Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський в коментарі для TVP World.

За його словами, "рішення (уряду – ред.) прийнято".

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це повністю технічні обговорення", – зазначив Залєвський.

Як відомо, у Варшаві очікують, що у межах угоди Польща отримає технології дронів української розробки в обмін на МіГи радянської епохи.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти таку пропозицію Польщі, Залєвський відповів, що Київ погодиться.

"Я вважаю... українці прийняли рішення прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені», – сказав він.

Залевський уточнив, що початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків. І потворив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.

 

