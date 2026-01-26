Життя У всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею стався технічний збій

2026-01-26 14:41

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у понеділок, 26 січня.

Вказано, що наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі. А про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

 

