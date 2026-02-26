ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Київ: Тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії в столиці на 26 лютого

2026-02-26 11:31

Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.

В столиці ситуація залишається складною, знову будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.

Київ не повернеться до «класичних графіків» відключень електроенергії щонайменше до квітня, — повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Група 1: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 2: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 3: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 4: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 5: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 6: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 7: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 8: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 9: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 10: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 11: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 12: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 13: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 14: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 15: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 16: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 17: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 18: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 19: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 20: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 21: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 22: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 23: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 24: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 25: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 26: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 27: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 28: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 29: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 30: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 31: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 32: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 33: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 34: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 35: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 36: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 37: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 17:30-21:30

Група 38: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 18:00-22:30

Група 39: 00:00-02:00, 07:00-13:30, 18:30-23:00

Група 40: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 19:00-23:30

Група 41: 00:00-04:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Група 42: 01:00-04:30, 10:00-15:30, 21:30-24:00

Група 43: 02:00-07:00, 12:30-17:30, 22:30-24:00

Група 44: 02:30-07:30, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Група 45: 04:00-09:00, 13:30-18:30

Група 46: 04:30-09:30, 14:00-19:00

Група 47: 05:30-10:00, 15:00-20:00

Група 48: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 49: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 50: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 51: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 52: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 53: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 54: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 55: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 56: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 57: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 58: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 59: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 60: 06:00-10:00, 15:30-20:30