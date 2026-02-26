ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 26 лютого

2026-02-26 12:27

Наразі ситуація в енергетиці регіону залишається дуже складною, задіяно мінімум три черги погодинних відключень.

В місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

 
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

