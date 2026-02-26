ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 26 лютого

2026-02-26 12:27

Наразі ситуація в енергетиці регіону залишається дуже складною, задіяно мінімум три черги погодинних відключень.

В місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!



1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30