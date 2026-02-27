ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Київ: Тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії в столиці на 27 лютого

2026-02-27 08:24

Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.

В столиці ситуація залишається складною, знову будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.

Київ не повернеться до «класичних графіків» відключень електроенергії щонайменше до квітня, — повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Група 1: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 2: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 3: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 4: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 5: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 6: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 7: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 8: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 9: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 10: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 11: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 12: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 13: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 14: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 15: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 16: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 17: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 18: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 19: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 20: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 21: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 22: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 23: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 24: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 25: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 26: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 27: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 28: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 29: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 30: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 31: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 32: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 33: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 34: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 35: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 36: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 37: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Група 38: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Група 39: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Група 40: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Група 41: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 42: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 43: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 44: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 45: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 46: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 47: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 48: 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 49: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Група 50: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Група 51: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Група 52: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Група 53: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 54: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 55: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 56: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 57: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 58: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 59: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 60: 12:30-18:00, 22:30-24:00