ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого

2026-02-27 09:32

Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

    Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла, будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

 Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

 Група 1.1

06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
 Група 1.2
06:00 - 13:00 / 16:30 - 22:00
 Група 2.1
06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
 Група 2.2
00:00 - 02:30 / 06:00 - 09:30 / 12:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
 Група 3.1
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 23:30
 Група 3.2
00:00 - 06:00 / 09:30 - 16:30 / 22:00 - 24:00
 Група 4.1
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:0
 Група 4.2
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
 Група 5.1
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
 Група 5.2
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
 Група 6.1
02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Група 6.2
02:30 - 06:00 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

 

ПАВЛОГРАД
ГПВ для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 27 ЛЮТОГО:

1 черга:
 03:00 - 08:00;
 13:00 - 18:00;
 23:00 - 24:00.

 2 черга:
 00:00 - 03:00;
 08:00 - 13:00;
 18:00 - 23:00.

