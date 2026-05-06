ВІЙНА В Україні Мільйони замість модульного житла на Київщині: правоохоронці викрили шахрая

2026-05-06 11:31

У Києві підприємець заволодів 2 млн грн благодійних коштів, обіцяючи облаштувати 5 модульних будинків в Ірпені.

Як розповіли у прокуратурі, благодійна організація у березні 2023 року уклала договір зі столичним товариством про виготовлення 5 модульних будинків для ірпінців.

За ці роботи компанії заплатили понад 2 млн гривень.

Половину з суми підозрюваний перерахував з рахунку компанії на свій рахунок та вивів готівкою.

З п’яти будинків встановили лише два, однак і вони не були повністю придатними для проживання.

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.