ВОЙНА В Украине Велика Британія оголосила тендер на бойові човни та морські дрони для України

2024-02-02 15:37

Велика Британія виставила на тендер закупівлю техніки для України в рамках Міжнародного фонду для України (IFU).

Зокрема, держава оголосила про пошук морських дронів для України, що було зазначено на офіційному вебпорталі британського уряду.

Так, для посилення можливостей України на морі Британія шукає:

  • малі човни для екіпажів, довжиною 12-18 м
  • надувні човни з посиленим корпусом, довжина – 5-10 м
  • морські підводні безпілотні розвідувальні системи
  • морські надводні безекіпажні судна
  • морські ударні дрони
  • морські безпілотні системи для розмінування
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