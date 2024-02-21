ВОЙНА В Украине В Німеччини готують план швидкої передачі Україні далекобійних крилатих ракет

2024-02-21 14:31

В урядовій коаліції Німеччини готують план передачі Україні далекобійних систем без згадки Taurus, — Die Bild.

Підготовано поки що секретну заявку, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Цього тижня у Бундестазі має відбутися голосування щодо пропозиції.

Крилаті ракети Taurus прямо не згадуються в проєкті. Однак йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності і боєприпасів для того, щоб Україна (...) могла здійснювати цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях.