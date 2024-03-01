ВОЙНА В Украине Нідерланди виділяють 100 млн євро на закупівлю та швидку доставку боєприпасів для України

2024-03-01 17:32

Нідерланди виділять сто мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України в країнах по всьому світу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в соцмережі Х (раніше Twitter).

Під час свого виступу чиновник висловив сподівання, що "інші країни підуть за Нідерландами". За його словами, країни, які нададуть боєприпаси, попросили не називати їх.

"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", — написав Рютте.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, також виступаючи після зустрічі в Парижі, сказав, що близько 15 країн виявили інтерес до ініціативи, яка зосереджена на пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках.

"Ряд держав, які перебували в розпалі переговорів, підписалися під ініціативою. Я думаю, що врешті-решт акція матиме велику підтримку таким чином, тому я оцінюю це в 15 держав", — сказав Фіала журналістам.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що країни на зустрічі в Парижі попросили своїх міністрів оборони протягом наступних 10 днів розробити плани доставки більшої кількості боєприпасів в Україну.

 

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