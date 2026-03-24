ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 24 березня

2026-03-24 10:35

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення.

Сьогодні в багатьох областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

1.1 без відключень;
1.2 без відключень;

2.1 без відключень;
2.2 13:30–17:00;

3.1 без відключень;
3.2 17:00–19:00;

4.1 без відключень;
4.2 08:00–10:00, 18:30–20:30;

5.1 без відключень;
5.2 без відключень;

6.1 20:30–22:00;
6.2 10:00–13:30.

 

Еще по теме

Запоріжжя: оновлений графік стабілізаційних відключень електроенергії на 24 березня

2026-03-24 09:28

КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 24 БЕРЕЗНЯ

2026-03-24 08:24

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 березня

2026-03-23 11:28

КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 23 БЕРЕЗНЯ

2026-03-23 10:32

На заводах французького автоконцерну Renault розпочато випуск безпілотників для України

2026-03-24 11:31

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 24 березня

2026-03-24 10:35

Запоріжжя: оновлений графік стабілізаційних відключень електроенергії на 24 березня

2026-03-24 09:28

КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 24 БЕРЕЗНЯ

2026-03-24 08:24
ВІЙНА В Україні

На заводах французького автоконцерну Renault розпочато випуск безпілотників для України 2026-03-24 11:31
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 24 березня 2026-03-24 10:35
Запоріжжя: оновлений графік стабілізаційних відключень електроенергії на 24 березня 2026-03-24 09:28
КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 24 БЕРЕЗНЯ 2026-03-24 08:24