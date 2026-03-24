ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 24 березня

2026-03-24 10:35

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення.

Сьогодні в багатьох областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

1.1 без відключень;

1.2 без відключень;

2.1 без відключень;

2.2 13:30–17:00;

3.1 без відключень;

3.2 17:00–19:00;

4.1 без відключень;

4.2 08:00–10:00, 18:30–20:30;

5.1 без відключень;

5.2 без відключень;

6.1 20:30–22:00;

6.2 10:00–13:30.