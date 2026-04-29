ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання, ризики та навантаження

2026-04-29 16:46

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 29 його рівень є таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 28 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 27 квітня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Еще по теме

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло

2026-04-23 14:35

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - чи варто чекати відключень світла

2026-04-22 12:28

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - коли чекати відключень світла

2026-04-21 16:45

Стан енергосистеми України: рівень споживання помітно знизився, але знеструмлення є в семи областях

2026-04-17 14:39

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-04-30 12:29

Офіс генпрокурора надіслав Ізраїлю запит стосовно суден з краденим українським зерном

2026-04-30 09:33

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання, ризики та навантаження

2026-04-29 16:46

На кордоні з Придністров’ям значно посилюють заходи безпеки та удосконалюють фортифікаційні споруди

2026-04-29 12:33
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

