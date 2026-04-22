ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - чи варто чекати відключень світла

2026-04-22 12:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру атак – на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині. Там знеструмлена значна кількість споживачів через пошкодження ворогом енергооб’єктів. Також за добу є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 22 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 5,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – ясна погода на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 21 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 20 квітня. Причина таких змін – утримання холодної погоди із заморозками у більшості регіонів, що зумовлює застосування споживачами електричних обігрівачів.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними приладами з 18:00 до 22:00.