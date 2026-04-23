ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло

2026-04-23 14:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 23 квітня, його рівень на 4,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – похолодання, порівняно з попередньою добою. А також – хмарна погода на значній частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 22 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 21 квітня. Причина – короткочасне потепління у більшості регіонів.

У вечірні години сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).