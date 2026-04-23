ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло

2026-04-23 14:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії зросло.
  • Є необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 23 квітня, його рівень на 4,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – похолодання, порівняно з попередньою добою. А також – хмарна погода на значній частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 22 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 21 квітня. Причина – короткочасне потепління у більшості регіонів.

У вечірні години сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

ВІЙНА В Україні

В Україні зафіксовано небезпечну мутацію коронавірусу «Цикада» - симптоми 2026-04-23 16:44
Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло 2026-04-23 14:35
Україна готується до засідання Міжнародної коаліції з повернення викрадених рашистами українських дітей 2026-04-23 12:29
Підполковник ДПСУ заробив понад 1,5 млн доларів, переправивши через кордон близько сотні ухилянтів 2026-04-23 10:28