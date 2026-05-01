ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - чи варто чекати відключень світла

2026-05-01 14:39

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує масовано атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок дронових ударів та обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 1 травня його рівень на 3,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 30 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 29 квітня.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).