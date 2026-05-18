ВІЙНА В Україні Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки фронту та кількість бойових зіткнень протягом доби

2026-05-18 16:44

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили росіян та один пункт управління БпЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні в понеділок, 18 травня.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано п’ять штурмових дій військ РФ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного.



На Куп’янському напрямку росіяни атакували двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового. На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерів Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії росіян у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.



На Олександрівському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська. На Придніпровському напрямку окупанти провели три атаки в бік Антонівки.