Життя Анастасія Приходько прокоментувала скасування своїх концертів після мовного скандалу

2026-05-01 11:28

Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала скасування своїх концертів після гучного мовного скандалу. Артистка різко висловилася про хвилю критики, яка піднялася в соцмережах.

У своєму дописі вона заявила, що українці дедалі частіше спрямовують агресію один на одного замість того, щоб зосередитися на реальному ворогові.

"Мене дивує, як легко ми почали жрати своїх… Не сперечатися, не дискутувати, а саме знищувати", - написала співачка.

Приходько наголосила, що не збирається підлаштовуватися під думку натовпу та не прагне подобатися всім. Водночас вона підкреслила, що залишається відданою Україні.

"Я - на своєму місці. І я - за свою країну. Якщо для когось цього замало - це вже ваша проблема", - додала вона.

