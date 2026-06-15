ВІЙНА В Україні Втрати окупантів у війні проти України стрімко наближаються до психологічної позначки у 1,5 млн осіб

2026-06-15 13:35

Сили оборони України завдали чергових втрат російським окупантам, ліквідувавши за минулу добу 1320 ворогів. З 24 лютого 2022 року по 15 червня 2026 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 1 384 190 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Окрім цього, знешкоджено сотні одиниць техніки та озброєння противника.



За даними ранкового зведення Генштабу станом на 15 червня, українські військові за попередню добу знищили п'ять танків (загалом 12 025 одиниць), десять бойових броньованих машин (всього 24 763), 72 артилерійські системи (загалом 44 082), дві реактивні системи залпового вогню (1 870 загалом), комплекс протиповітряної оборони (загалом 1 420), а також 2 314 безпілотників оперативно-тактичного рівня (один із загальної кількості, що становить 351 479). Крім цього, був знищений один наземний робототехнічний комплекс (усього таких – 1 664).



До того ж, українські захисники ліквідували 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (всього 107 091 одиниць) і вісім одиниць спеціальної техніки (у загальному рахунку – 4 296).



Усього за добу російська армія втратила 2831 одиницю озброєння та техніки, включаючи дрони.