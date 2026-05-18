ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 18 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-18 13:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Негода знеструмила більше 40 населених пунктів у п’яти областях

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 травня, станом на 09:30, його рівень був на 5,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 15 травня. Причина змін – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 17 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 10 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ, гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені більше 40 населених пунктів у п’яти областях – на Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Сумщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.