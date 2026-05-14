ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 14 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-14 12:31

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Негода знеструмила понад 50 населених пунктів на Полтавщині та Дніпропетровщині

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 14 травня, станом на 09:30, його рівень був на 5,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України (крім частини північних та східних областей). Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 13 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 12 травня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години та не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених мереж.