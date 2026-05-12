ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-12 13:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Через негоду знеструмлені 6 населених пунктів у Закарпатській області

Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода у західних та частині центральних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 11 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 травня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) – на ранок частково були знеструмлені 6 населених пунктів у Закарпатській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.