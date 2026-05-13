ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 13 травня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-05-13 13:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло.

Через негоду є знеструмлені споживачі на Івано-Франківщині.

Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію протягом всієї доби.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 травня, станом на 09:30, його рівень був на 6,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 12 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 11 травня.

Враховуючи погодні умови, сьогодні протягом всієї доби є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ та сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 6 населених пунктів в Івано-Франківській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.