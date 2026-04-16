Політика Влада Канади підтримала проєкт запровадження безвізового режиму для українців

2026-04-16 16:44

Керівна Ліберальна партія Канади підтримала ідею запровадження безвізового режиму для українців. Відповідну резолюцію ухвалили на партійному з’їзді, повідомляється на сайті політичної сили.



У документі йдеться про скасування віз для короткострокових поїздок громадян України - до 90 днів впродовж шести місяців.



Водночас пропонується запровадити електронний дозвіл на в’їзд. Діятиме він за аналогією з правилами, які вже діють для громадян країн ЄС.



У партії наголосили, що такий крок є проявом підтримки України та демократичних цінностей, а також підтверджує політичну позицію Канади.



Ліберальна партія Канади вже висловлювала підтримку безвізу для України ще у 2016 році, однак на практиці це рішення досі не було реалізоване.

Тим часом канадський уряд продовжив програму CUAET - вона дозволяє українцям легально жити та працювати в країні. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на трирічне продовження дозволу - до 31 березня 2027 року.

Нагадаємо, на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС розгорнуто нову систему в'їзду та виїзду. Під час першого перетинання кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС. При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом.