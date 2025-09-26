ВІЙНА В Україні Канада виділила 92 млн на посилення кібербезпеки України - перелік проєктів для фінансування

2025-09-26 16:44

Канада виділила для України 92 млн гривень на посилення кібербезпеки в межах нового пакета допомоги Талліннського механізму. Ініціатива об’єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Кошти передадуть на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.

Партнери обрали шість проєктів для фінансування, серед них, зокрема:

Державна судова адміністрація,

Чорнобильська АЕС,

Державна прикордонна служба.

Фінансування проходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні.

"Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - ідеться в повідомленні відомства.