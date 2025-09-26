ВІЙНА В Україні Канада виділила 92 млн на посилення кібербезпеки України - перелік проєктів для фінансування

2025-09-26 16:44

Канада виділила для України 92 млн гривень на посилення кібербезпеки в межах нового пакета допомоги Талліннського механізму. Ініціатива об’єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Кошти передадуть на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.

Партнери обрали шість проєктів для фінансування, серед них, зокрема:

  • Державна судова адміністрація,
  • Чорнобильська АЕС,
  • Державна прикордонна служба.

Фінансування проходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні.

"Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - ідеться в повідомленні відомства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Німеччина натякнула на готовність передати заморожені активи рашистів на підтримку військового потенціату України

2025-09-26 08:28

Президент Бразилії заявив, що ООН могла завадити нападу рашистів та не допустити війни в Україні

2025-09-19 16:44

Володимир Зеленський ратифікував угоду про сторічне партнерство України з Великою Британією

2025-09-19 13:30

В Україні цього року значно зріс попит на нові та вживані автобуси

2025-09-16 13:35

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Канада виділила 92 млн на посилення кібербезпеки України - перелік проєктів для фінансування

2025-09-26 16:44

У Харківській області затримано зрадницю, яка допомогала ворожій армії готувати новий наступ

2025-09-26 13:30

Рашисти сьогодні знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в кількох областях України

2025-09-25 16:46

ДБР завершило розслідування гучних корупційних справ у ТЦК Києва та Волині

2025-09-25 13:35
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Канада виділила 92 млн на посилення кібербезпеки України - перелік проєктів для фінансування 2025-09-26 16:44
У Харківській області затримано зрадницю, яка допомогала ворожій армії готувати новий наступ 2025-09-26 13:30
Рашисти сьогодні знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в кількох областях України 2025-09-25 16:46
ДБР завершило розслідування гучних корупційних справ у ТЦК Києва та Волині 2025-09-25 13:35