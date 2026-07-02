Економіка Світові продажі Toyota Motor падають четвертий місяць поспіль

2026-07-02 13:31

Світовий продаж автомобілів компанії Toyota Motor знизився четвертий місяць поспіль: слабкий попит за кордоном переважив стійкі результати на внутрішньому ринку. Про це повідомили у компанії.

Зазначається, що світові продажі, включаючи люксовий бренд Lexus, впали на 7,2% у річному вираженні у травні - до 834 279 автомобілів.

Продажі за межами Японії скоротилися на 9,6% - до 715 898 одиниць, тоді як внутрішні продажі зросли на 11,1% - до 118 381 автомобіля.

Продажі в Китаї, включаючи Гонконг та Макао, обвалилися на 31,7% у річному вираженні - до 102 299 одиниць на тлі того, що Toyota охарактеризувала як складну ринкову кон'юнктуру та зростання цін на бензин.

Продажі в Індії зросли на 15,3% - до 30 227 автомобілів, чому сприяв високий попит на моделі Urban Cruiser Hyryder, Innova Hycross та Innova Crysta, а також зниження податків на автомобілі.

Продажі в Північній Америці залишилися практично без змін, знизившись на 0,1% - до 280 539 одиниць.

Як повідомляється, світове виробництво Toyota, включаючи Lexus, скоротилося на 5,5% у травні - до 765 470 автомобілів, що стало першим річним зниженням за три місяці. Компанія пояснила це зменшенням кількості робочих днів на низці підприємств, незважаючи на стабільний загальний попит.

Закордонне виробництво впало на 9,4%, тоді як внутрішній випуск зріс на 3,7%.

За перші п'ять місяців 2026 року сукупний світовий продаж Toyota знизився на 3,5% у річному вираженні - до 4,14 млн автомобілів, а виробництво скоротилося на 2,1% - до 3,98 млн одиниць.

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