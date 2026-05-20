Світ У Німеччині викрили масштабної схеми продажу технологій подвійного призначення рашистам

2026-05-20 09:31

У Німеччині викрили та припинили діяльність масштабної схеми контрабанди європейських технологій подвійного призначення для військової промисловості росії, яка діяла в обхід західних санкцій. Про це пише Politico.

За даними слідства, через схему пройшло понад 16 000 відправлень на суму понад 30 млн євро. Основою схеми стала німецька торгова компанія Global Trade із Любека, яка до війни відкрито торгувала з росією.



Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну компанію очолив 39-річний бізнесмен Микита С., однак фактичне управління здійснювала російська підсанкційна компанія Коловрат, яка працює на оборонно-промисловий комплекс росії.

Російські куратори мали прямий доступ до електронної пошти німецької компанії та оформлювали замовлення по всій Європі під вигаданими іменами. Вантажі переважно переправляли транзитом через Туреччину.



Серед товарів, які закуповували для росії: мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, осцилографи, підшипники, механічні деталі та вимірювальне обладнання.



За даними слідства, обладнання надходило безпосередньо до російських військових підприємств. Зокрема, частину товарів отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов’язаний із ядерною програмою Росії.

У вилученому внутрішньому листуванні Микита С. прямо інструктував партнерів: "Зроби так, щоб все виглядало чисто. Ніяких згадок про росію" .



Викрити схему вдалося після того, як німецька розвідка отримала доступ до документів компанії Коловрат у Москві та передала дані прокурорам і митникам. Правоохоронці порівняли європейські документи на експорт із російськими даними про імпорт і підтвердили, що закуплені товари надходили до російських оборонних підприємств та інститутів, пов'язаних із ядерною зброєю.



Микиту С. та кількох його спільників заарештували. Їх підозрюють у систематичному порушенні експортного контролю та обході санкцій. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.