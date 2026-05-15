Спорт Жозе Моурінью озвучив декілька принципових умов свого повернення в мадридський Реал

2026-05-15 09:31

Жозе Моурінью в переговорах з представниками Реала озвучив декілька умов, виконання яких призведе до його повернення в мадридську команду.

Як повідомляє ABC Deportes, фахівець хоче отримати в клубі максимальну свободу у прийнятті щоденних рішень, а також можливість впливати на трансферну політику, включно з формуванням списку новачків і продажем гравців поточного складу.

Як зазначає видання, після обговорення умов португальця Реал заявив, що не готовий повністю передати контроль тренеру. Крім того, в клубі не схвалили вимогу, що Моурінью у разі призначення візьме з собою свій тренерський штаб.

Джерело додає, що в мадридському клубі довіряють тренеру воротарів, медичному директору та тренеру з фізичної підготовки і не хочуть, щоб з приходом нового наставника вони залишали систему клубу.