Спорт Жозе Моурінью хоче бачити у Реалі Гаррі Кейна - зіркового гравця мюнхенської Баварії

2026-05-25 10:28

Португальський фахівець готується до повернення на Сантьяго Бернабеу, і його першою вимогою є підписання зіркового гравця Баварії.

Напередодні відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про досягнення домовленості між Реалом і Моурінью.

Тепер видання Fichajes інформує, що португальський тренер вимагає підписання Гаррі Кейна в Реал.

Згідно з наявними даними, Моурінью зацікавлений у тому, щоб у наступному сезоні мадридська команда мала класичного центрального нападника, здатного приносити результат.

Уточнюється, що контракт 32-річного англійця з Баварією діє до літа 2027 року. Слід зазначити, що підписання Кейна може коштувати Реалу більш ніж 80 мільйонів євро.

 

