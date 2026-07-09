ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 9 липня: рівень споживання, знеструмлення та наслідки негоди

2026-07-09 16:46

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Через негоду повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях.

Активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів наразі є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 9 липня, воно було на 2,7% нижче, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 8 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 7 липня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів та зростання рівня енергоспоживання через неефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.