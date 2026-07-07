ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: рівень споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-07-07 13:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час
  • Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Сумщині

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 6 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 12,3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня. Причина змін – значне зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 20 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі. Виконання робіт ускладнюється через безпекові умови в регіоні.

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