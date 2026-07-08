ВІЙНА В Україні Сьогодні споживання електроенергії зросло, є знеструмлення внаслідок обстрілів та негоди

2026-07-08 13:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло.

Негода знеструмила 10 населених пунктів на Хмельниччині.

Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 4,3% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 7 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 6 липня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.