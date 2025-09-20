ВІЙНА В Україні Жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон другого фіктивного чоловіка мобілізаційного віку

2025-09-20 12:30

В автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський прикордонники не випустили за кордон подружжя з Полтавщини. Жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що під час перевірки прикордонники Могилів-Подільського загону встановили, що попередній чоловік цієї жінки - також мобілізаційного віку- колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася.

Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. У ході співбесіди виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання - де познайомилися, де проживають та інші.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Нацполіції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину - незаконне переправлення осіб через держкордон України.

