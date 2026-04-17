ВІЙНА В Україні Затримано п’ятьох працвників вузів, які продавали посади з "бронею" та допомагали зі зняттям з розшуку

2026-04-17 12:31

Національна поліція затримала відразу п’ятьох зловмисників, які пропонували за гроші "вирішити питання" з мобілізацією. У Києві ділки гарантуваливійськовозобов’язаним посади з "бронею", а на Хмельниччині чоловік та жінка обіцяли швидке зняття з розшуку. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, у столиці припинили дві спроби збагачення на чоловіках, бажаючих уникнути мобілізації. Одну з них організували співробітники місцевого університету - спеціаліст експлуатаційно-технічного відділу та помічник першого проректора.



За 6000 доларів змовники пообіцяли працевлаштувати військовозобов’язаного на посаду адміністратора університетського кафе з подальшим бронюванням на період мобілізації. В запропоновані послуги входили збір документів для відділу кадрів, інструктаж з поведінки під час співбесіди та виплив на посадовців навчального закладу для прийняття "клієнта" на роботу. Поліцейські затримали зловмисників під час отримання першої частини гонорару - 3000 доларів.



Подібну оборудку столичні поліцейські завадили провернути та 33-річному жителю Київщини. Він вирішив допомогти своєму знайомому обійняти посаду, яка стовідсотково передбачала бронювання та подальше отримання відстрочки від військової служби на 11 місяців. Для реалізації плану просив 2000 доларів та копії особистих документів.



А на Хмельниччині злочинний "тандем" організували уродженець Житомирщини та його 44-річна спільниця. Вони запевнили військовозобов’язаного, що мають надійних знайомих серед посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування. А тому зможуть вплинути на них та за "винагороду" домовитися про зняття з "розшуку" в системі Оберіг. Таку "допомогу" оцінили у 2500 доларів.



Відразу після отримання бажаного заробітку від "клієнта" їх затримали правоохоронці.



Наразі слідчі поліції вже повідомили усім фігурантам про підозру. За зловживання їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.