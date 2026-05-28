Економіка Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном

2026-05-28 10:27

Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном щодо продовження перемир’я та можливого відкриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки WTI торгувалася поблизу 91 долара за барель після різкого зниження на початку тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори "просуваються добре", але пригрозив новими атаками у разі провалу домовленостей протягом семи днів.

Основний посередник у переговорах - начальник штабу армії Пакистану - повідомив Китаю, що угода між сторонами вже близька.

Ринок нафти реагує на можливе послаблення кризи Ормузької протоки - ключового маршруту, через який у мирний час проходила майже п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

Протока тепер фактично закрита через блокування з боку США та Ірану.

