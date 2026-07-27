Економіка Індія попри санкції США зараз скуповує рекордні обсяги дешевої нафти у рашистів

2026-07-27 09:25

Індійські нафтопереробники стали одним із ключових каналів збуту для російської нафти. У червні постачання російської сировини до індійських портів перевищили 2,3 млн барелів на добу - це рекордний рівень. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Нинішні обсяги постачань значно перевищують рівні до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, коли імпорт російської нафти до Індії був майже нульовим. У липні постачання залишаються близькими до червневих показників.

Зростання індійського попиту відбувається попри санкції США проти частини найбільших російських нафтових компаній. Очікувалося, що після запровадження обмежень експортні потоки з росії суттєво скоротяться. Однак використання посередників дозволило зберегти й навіть збільшити обсяги постачань.

Активізація закупівель Індією збіглася зі зниженням експорту нафти з країн Перської затоки. Постачання з одного з головних нафтовидобувних регіонів світу скоротилися після короткочасного відновлення.

Тим часом, морський експорт російської нафти залишається близьким до історичних максимумів. У липні середні поставки становили 4,16 млн барелів на добу, хоча другий тиждень поспіль дещо знижувалися.

Додатковим фактором зростання експорту стала серія ударів ЗСУ по російських НПЗ. Через пошкодження частину сировини, яку не можуть переробити всередині країни, спрямовують на зовнішні ринки.

Минулого тижня безпілотники атакували Ярославський НПЗ ЯНОС потужністю близько 300 000 барелів на добу. Хвиля ударів знизила завантаження російських нафтопереробних підприємств до найнижчого рівня більш ніж за 21 рік, посиливши дефіцит пального всередині країни.

Однією з причин зростання закупівель стало падіння цін на російську нафту. Вони знижувалися протягом 13 тижнів поспіль у розрахунку середніх чотиритижневих показників і зараз перебувають трохи вище половини від пікових значень середини квітня.

На початку року загроза американських санкцій змусила частину індійських переробників скоротити закупівлі російської сировини. Однак ця обережність може повернутися, оскільки група сенаторів США від обох партій планує винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти росії.

Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та газу, серед яких є Індія.

Нагадаємо, успішні удари України по російській паливній інфраструктурі серйозно вдарили по нафтопереробній галузі рф. Через пошкодження заводів і перебої в роботі обсяги переробки нафти в країні-агресорі впали до найнижчого рівня за останні 21 рік.