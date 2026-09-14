ВІЙНА В Україні Українців закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00

2026-09-14 12:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Через негоду залишаються знеструмлені споживачі на Миколаївщині

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 14 вересня, на 2% вищt, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 вересня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 13 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 6 вересня.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ та грози) без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській області. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.