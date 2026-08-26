ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 26 серпня: споживання стрімко зростає, є знеструмлення в п'яти областях

2026-08-26 14:41

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 26 серпня, воно на 12,9% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 25 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 24 серпня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).