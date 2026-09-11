ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 11 вересня: споживання стрімко зросло, є знеструмлення в семи областях

2026-09-11 12:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Користування потужними електроприладами варто перенести на період з 10:00 до 16:00

Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 11 вересня, воно було на 6,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у частині західних регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 9 вересня. Причина – підвищення температури повітря, що спонукало споживачів до активного користування кондиціонерами.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).