ВІЙНА В Україні Українців знову закликали економити електроенергію у вечірній час

2026-08-27 11:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період з 11:00 до 15:00

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак сьогодні є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 серпня, воно на 4,7% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – ясна і прохолодна погода у більшості областей України. Це не спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів та зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 26 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 25 серпня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).