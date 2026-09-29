ВІЙНА В Україні Японія виділила Україні 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров'я

2026-09-29 09:29

Україна залучила $51,5 млн пільгового фінансування від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE.

Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Укрінформ.

«Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Корецького, кошти вже надійшли до державного бюджету України.

Головні цілі та фінансування

Бюджет: Загальний обсяг програми становить $1,2 млрд, з яких Україна вже залучила 449 мільйонів доларів США. Останній транш надійшов у вересні 2026 року.

Партнери: Фінансування реалізується за підтримки Світового банку та Уряду Японії.

Термін виконання: Проєкт розрахований до 30 березня 2028 року.

На що спрямовують кошти

Підвищення ефективності та розширення Програми медичних гарантій (ПМГ).

Посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Покращення первинної медичної допомоги та масштабування селективного контрактування стаціонарів.

Впровадження енергоефективності, зокрема використання сонячної енергії в медичних закладах.

Удосконалення лікування критичних станів (наприклад, інсультів із високим рівнем тромболізису).

Головним виконавцем проєкту є Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).