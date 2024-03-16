Батьки, негайно відірвіться від своїх телефонів та комп'ютерів! Яке майбутнє ми формуємо для дитини Ірина Шабельник

2024-03-16 13:46 259

ЧИТАТИ БАТЬКАМ!!!

Хочу кричати в усі труби, бо вже терпіння не вистачає.

Я довгий час працюю з дітьми дошкільного віку і спостерігаю невтішну картину:

- мовленнєві дефекти у дітей 80%;

- розвиток дрібної та загальної моторики слабкий (дитина не може підстрибнути, пробігти, взяти олівець чи ручку і написати елементарні фігури і т.д). А за розвиток зв'язного мовлення я, взагалі, мовчу. Це одиниці, які можуть переказати елементарний текст чи розповісти історію. Але до 6 річного віку дитина повинна:

- вимовляти вже всі звуки (при умові, що Вона не має якогось діагнозу);

- вільно рухатися і вправно розфарбовувати, ліпити і мати елементарні навички письма і т.д.

Пишу, бо мій мозок уже "ЗАКИПАЄ".

ЛЮДИ ДОБРІ, КУДИ МИ КОТИМОСЯ?

БАТЬКИ! Відірвіться від своїх телефонів та комп'ютерів, візьміть СВОЮ ДИТИНУ за руку (не перекидайте свій обов'язок на інших людей, бо це, в першу чергу, ВАША ДИТИНА, яка потребує ВАШОЇ УВАГИ!) і вийдіть на вулицю, підніміть голову і подивіться на ту красу, яка оточує. Розкажіть про це дитині, про те, яка зараз пора року. Пошурхотіть листям, позбирайте його, розгляньте, порівняйте. Позбирайте тих самих каштанів чи жолудів, порахуйте, проведіть самі елементарні математичні дії. Подивіться на дорогу і нехай дитина назве кольори машин, які рухаються по ній. Розкажіть, що колеса круглі, а кузов - прямокутний , а фари теж різної форми бувають і нехай дитина скаже, якої. А не скаже, то ВИ, ШАНОВНІ БАТЬКИ, підкажіть, навчіть. Бо як говорив Д. Герберт "ОДИН батько важить більше, ніж СТО вчителів ".

Активізуйтеся, дорогі батьки!

Бо чогось, коли дитина захворіє, "всі на вухах", ми не спимо, пів аптеки закуплено, прислухаємося до кожного вдоху-видоху... А, коли, все, Слава Богу,добре, ми в роботі, в телефоні, телевізорі, на кухні... А Ви знаєте, що, навіть, на кухні можна розвивати дитину! Можна разом приготувати страву з дитиною, той самий борщ. Запропонувати дитині назвати які інгрідієнти потрібно для борщу, охарактеризувати кожен овощ, порахувати і т.д.

Я рекомендую Вам, друзі, написати великими літерами собі пункти плану, причипити на холодильник і виконувати їх як "ОТЧЕ НАШ":

- забрати у дитини телефон, комп'ютер, планшет;

- кожного вечора читати казочку, чи розкажіть якусь історію свого життя;

- грайте в ігри;

- більше проводьте часу на свіжому повітрі;

- вчіть дитину що добро, а що - зло;

- розвивайте фізичні та духовні цінності.

Шановні БАТЬКИ - МАЙБУТНЄ ДИТИНИ У ВАШИХ РУКАХ - ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ!!!



Джерело фб