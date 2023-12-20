Пресконференція президента Зеленського: які питанння залишились за лаштунками Марина Ставнійчук

2023-12-20 09:07 333

Я передивилася пресконференцію президента Зеленського навмисно не в прямому ефірі. Не поспіхом, не паралельно з іншими справами. Усерівно тривога, не спиться. Був час окремо.

Тай це принципово.



Спочатку короткий відступ.

Я бачила і сама брала участь у підготовці не однієї підсумкової прес- конференції президентів в нашій країні.

На них буває усе. У всіх президентів. Це бували влучні, як стріла відповіді і не зовсім вдалі формулювання. Завжди є теми , які дратують, як і окремі персоналії журналістів , певні видання. З цієї точки зору річна прес конференція Володимира Зеленського - не виключення! Хоча при всій стомленості від президентського воєнного навантаження , явних зривів сьогодні усерівно не було.

Більш того, ми звикли оцінювати здебільшого президента на прес конференціях.

А я б ще все ж оцінила і роботу журналістів. Зірок з неба цього разу вони не хватали! Хоча були присутні і свої, і так звані опозиційні. Питання задавалися по кількості пропорційно. А от гостроти не вистачало! Де наприклад, питання продажу землі з 1 січня 2024 за страшними правилами під час війни ? Це ж одне з ключових для майбутніх поколінь питань!!! Де банальне питання, основних підсумків року і бачення перспектив на наступний?! Так щоб конкретно, без води. Де питання бюджету, який на 90 відсотків сформований з розрахунку на зарубіжну допомогу! Де цифри, аналіз?! Беззубо якось з боку журналістського кола все було…

Скоріш, зарубіжні репортери відрізнилися більш менш якістю, принаймні , оригінальністю.

І все ж щодо президента.

По- перше, не знаю, як хто , а я б відзначила більш високий рівень з усіма попередніми прес конференціями Зеленського. Все відносно, дивлячись , що брати за еталон. Але це інший президент Зеленський. Як міг. Тут була і повага до народу, повага до ЗСУ, захист своєї команди. До речі, звернули увагу , він вважає своєю командою достатнє не велике ближнє коло посадовців його Офісу. Ще назвав , здається, Стефанишину.

Точицького, заступника міністра МЗС України, якого я особисто знаю багато років, як ефективного професіонала, чиновника від дипломатії. У нього відповідальна ділянка роботи зараз. Навіть журналістка Зеркала тижня визнала, що цей трек Зеленський намагається тягнути більш менш.

Хоча переконана , є низка питань у міжнародній політиці України явно провалених. І за це треба питати з відповідальних! Але тут мова йшла передовсім, про допомогу, озброєння. Він спеціально зупинився на останніх своїх поїздках.

Крім того, Зеленський вважає, що безпосередньо несе відповідальність за усіх , кого призначив.

Це все нові ноти у його публічних позиціях!

По- друге, було очевидно , що мова декілька разів йшла і про Головнокомандувача Залужного! Ця тема на вістрі. Багато хто прокоментував ці моменти , що мовляв президент говорив з роздратуванням. Певна політична конкуренція присутня. Я, ми не знаємо , що за лаштунками насправді. Чуємо лише на публіку плітки… є конфлікт, немає конфлікту, звільняє оточення Головнокомандувача, прослушки, хоча самого ніхто не збирається звільняти ….

Але постановка питання саме на прес конференції була правильна - результат! Щоденний! Загальний! А як інакше, мають будуватися стосунки між Верховним і Головнокомандувачем!? Месії ми вже переживали не одного в Україні! І що?

Як на мене, про Залужного увесь час говорив з повагою. «Валера» , якого порохоботи роздули до неймовірності за лічені години, зʼявився у звʼязку з відповіддю на запитання про Марʼяну.

Залужному теж треба думати з ким фотографуватися, у кого на конференціях виступати , щоб не давати привід …

Достатньо ж світлин з чудовою дружиною! Нам усім приємно завжди глянути.

По- третє, Зеленський показав, що він не усіма темами володіє. З одного боку зрозуміло. Однак, на жаль Офіс мав би дати йому цифрові показники, змістовний аналіз, показати прогнозне бачення, розуміння куди йдемо, які цілі, що для цього робиться. Наприклад, щодо відновлення економіки країни , побудови воєнної еконімики. Крім мільйона дронів і невнятноі позиціі щодо 155 калібру ми ж нічого не почули. А це цікавить людей! Бо мобілізація , її масштаби напряму повʼязані з розвитком воєнної сфери. Може це й комусь не ясно. Але це так. Бʼємо ворога на його території, по його логістиці - зберігаємо життя наших бійців!!! Що там з фортифікаціями? Лініями оборони, якщо ми переходимо до стратегічної зимової оборони. Зрозуміло, що ньюанси не для загалу. Однак тенденції народ має розуміти! Це ж питання взаємодовіри!

По- четверте, мені особисто імпонувала тепла згадка про власну дружину Олену Зеленську. Він однією фразою і трьома тезами відкинув усі плітки про подружнє життя, намагався завоювати прихильність українських жінок. Бігло кинув фразу. Між іншим, бо це само собою має розумітися. Тільки з дружиною у нього особисте! :))) і вона багато працює та перебуває тут в Україні! Хоча зауважив, що не має претензій до жінок, які виїхали за межі України!

Однак підкреслив декілька разів , що поважає тих, хто не втік з країни! Хто її захищає! І працює на її захист!

Мене це болить! Бо на власному прикладі знаю цю проблему. Ті, хто просто втік від війни, дозволяють собі ще й підсміюватися над нами , волонтерами, благодійниками! Щось там коментувати і базікати своїми дурними язиками… і тут я відчула , що президент думає, як я! Чи я думаю, як він. Цей важливий меседж я почула чітко!

До речі, повідомив, що і мобілізацію жінок не підпише, якщо і зʼявиться такий законопроект! Тут таке. Або по мізках дав гарно усім безумним, або вдало використана спец медійна операція , де в сліпу ту ж безумну знову використали…щоб показати позицію глави держави… мовляв, що з тих дурних візьмеш, пишуть по фб.. усілякі небелиці. Але це ж не наші проблеми. Вони точно нас усіх мало цікавлять…

Все важко в країні. У воюючій державі. Але підсумкова прес конференція президента Зеленського не дає підстав усім нам впадати у відчай, ніби все пропало… Важливо, що окремою темою прозвучала позиція повернення українських дітей, обмін полоненими!

Тримаймося! Зрештою, у цій країні не все залежить від однієї людини, навіть, якщо він Президент!

Наш народ вже це довів у цій війні проти агресора!



Джерело фб