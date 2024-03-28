К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ Янина Соколовская

2024-03-28 14:19 4773

"Число погибших в Крокусе превысило сотню, много тел было найдено в туалетах и комнатах с инвентарем, где люди прятались от стрельбы. Многие отравились угарным газом. Еще 60 из 145 раненых находятся в тяжелом состоянии".

⁉️А знаете, к вему это приведет? К "сплочению народа" вокруг российской власти, как было после взрывов домов на Каширке. А если исламистский фактор не очень напугает этот податливый глубинный

электорат, то в историю добавят кровожадных x0хл@в, и тогда два страха сойдутся вместе, и тогда точно сработает.

Понимая это, польский премьер говорит об угрозе "безопасности в регионе". И ООН сначала делает стандартное заявление о глубоком сожалении, а потом, по требованию МИД Рф‼️, начинает пламенно осуждать теракт. А за ним следом гневно осуждать начинает большинство лидеров мира, в том числе и стран, считающихся антироссийскими.

Бдительность и последовательность проявили только литовцы, глава МИД которых призвал "не терять фокус".

Потому что "угроза безопасности в регионе" - это страх лично для себя. И пострадавшей может оказаться не Украина, которую считают привычной к войне ( "а что этим украинцам сделается"), а весь просвещенный западный мир.

И его лидеры, понимая все о поводах и последствиях московского теракта, яростно выражают осуждение преступникам, и в этих заявлениях читается "вы же не тронете нас? Пожалуйста, только не нас".

Да, внешне все выгдядит дипломатично - страны совместно борются с терроризмом, в том числе продолжая сотрудничать ‼️ с россиянами по линии Интерпола. Но по факту Запад понимает, что российский вариант "борьбы" может включать все, в том числе применение ядерного оружия.

Страшно Европе теперь, переживает она, к оборонительной войне готовится.

Именно к войне, а не к "боевым действиям в Украине", которые для нее стали фигурой вялой речи.

И теперь для нас многое зависит от степени западного страха: если она средняя, то оружие дадут в почти необходимых объемах. Если наивысшая, то не дадут, постараясь умиротворить российского медведя ненасилием, как было после Каширки.

Эффективность этого умиротворения мы наблюдаем на собственной шкуре каждый день.