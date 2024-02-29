Обратная сторона ситуации с отставкой Залужного - кому выгоден новый культ личности Янина Соколовская

2024-02-29 09:55 222

Поздновато мне сообщили, зато сразу поделюсь: в BerlinerZeitung вышел мой очередной комментарий, а точнее - прогноз, по отставке Залужного. Теперь уже понятно, что все сказанное подтвердилось. Вот сам текст в переводе:

"По мнению журналиста, политолога Янины Соколовской, конфликт между Зеленским и Залужным перешел в критическую фазу. И она опасна для Украины, для её обороноспособности.

Судя по данным социологических исследований, которые в Украине делают для реальной оценки ситуации, а не для публикации, уровень доверия Залужному - около 97%.

Это практически абсолютная поддержка, такого еще не было в украинской истории.

Безусловно, это не может устраивать Зеленского - он фактически перестает быть лидером страны. Поэтому президентская команда демонстрирует намерение уволить Залужного, тестируя реакцию общества, в том числе фронтовиков. Ради этого несколько через социальные сети в общество вбрасывались псевдо-новости о том, что Залужный уже уволен. Так проверялась общественная реакция. Она каждый раз оказывалась крайне негативной и агрессивной, но не действенной.

Если раньше в Украине формировался культ личности Зеленского, то теперь формируется культ Залужного.

Ситуацию усугубляет то, что Зеленский отказывается объявлять президентские выборы. Он ссылается на то, что в стране введено военное положение, во время которого выборы проводить нельзя. Но это противоречит основному закону Украины - ее Конституции.

Президентские полномочия Зеленского заканчиваются, уже этой весной, и его начнут называть узурпатором власти, требовать проведения выборов и участия в них Залужного.

Пока что Залужный не высказывал политических амбиций. От участия в выборах его удерживало то, что он являлся Главнокомандующим украинских Вооруженных Сил. Но увольнение освободит его от обязательств, и он сможет баллотироваться. Тогда граждане потребуют немедленного проведения выборов, а власть в Украине сможет перейти к военным".

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